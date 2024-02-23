Москва, 23 февраля, 2024, 20:59 — ИА Регнум. Блогеру Анастасии Ивлевой, оскандалившейся после организации «голой» вечеринки, лучше будет вернуться на работу маникюрщицы, заявила российская актриса Яна Поплавская 22 февраля изданию «Страсти».

Сергей Савостьянов/ТАСС Блогер Анастасия Ивлеева

«Вернуться к своим началам. Стать опять маникюрщицей, пойти учиться, получить высшее образование», — сказала она.

При этом Поплавская сомневается, что Ивлеевой уже что-то может помочь изменить нутро. Она рассказала, как надеялась на исправление, когда Ивлеева сыграла в кино женщину, приходящую к Богу, но чуда не произошло.

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов 22 февраля сообщил, что Ивлеева собирается посетить Донецк и привезти гуманитарный груз. Он задался вопросом, понимают ли провинившиеся звёзды, что унижают жителей Донбасса, стараясь сделать их массовкой «переобувания».

Оскандалившийся участием в «голой» вечеринке певец Филипп Киркоров 13 февраля посетил Горловку и спел в больнице. Он привёз раненым подарки. Певец также побывал в Макеевке, где подарил детям куклы в виде самого себя.

Участники СВО не оценили поступка Киркорова. Они выпустили видеообращение, в котором предложили певцу, если он хочет смыть с себя позор, принять участие в боевых действиях.