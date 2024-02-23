Нью-Йорк, США, 23 февраля, 2024, 20:56 — ИА Регнум. Российский постпред при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский 23 февраля ушли с заседания Генеральной Ассамблеи по теме «оккупированных территорий» Украины.

IMAGO/Kira Hofmann /www. imago-images.de / Global Look Press

Как пояснил Небензя, в России есть новые регионы, никаких «оккупированных территорий» Украины не существует.

За то, что делают страны Запада на Украине, им придётся отвечать, заявил дипломат. Они называют себя «цивилизованными и демократическими», но не пожелали слышать слов, произнесённых в 2015 году тогдашним украинским премьер-министром Арсением Яценюком, что в Донбассе «проживают нелюди».

Не захотели «цивилизованные» страны услышать и заявление в 2021 году главы киевского режима Владимира Зеленского, назвавшего жителей Донбасса «существами и особями».

«У тех, кто владеет фактами о действиях киевского режима и не пытается подменить действительность пропагандистскими речовками, не возникает вопросов о причинах вхождения в состав России новых субъектов», — сказал Небензя.

Это произошло вследствие политики режима, который в 2014 году пришёл к власти на Украине в результате организованного Западом кровавого переворота, добавил российский дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, Небензя 12 февраля на заседании СБ ООН по Украине заявил, что реализация Минских соглашений была лучшим сценарием урегулирования конфликта на Украине. Донбасс вернулся бы на Украину, если бы Киев «хоть что-нибудь для этого сделал», подчеркнул дипломат.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что случившееся на Украине после 2014 года — это результат госпереворота, поддержанного Западом. Нынешнюю украинскую власть он назвал ущербной.