Лондон, 23 февраля, 2024, 20:27 — ИА Регнум. Королева-консорт Великобритании Камилла намерена исключить принца Гарри из завещания Карла III, сообщило издание Marca.

«76-летняя Камилла и 41-летний принц Уильям могут исключить Гарри и соответственно его супругу, 42-летнюю Меган Маркл, от наследства в размере двух миллиардов долларов», — рассказал изданию высокопоставленный придворный.

По данным издания, принц Гарри, проживающий в Лос-Анджелесе, приехал в Лондон,чтобы навестить болеющего раком отца Карла III. Однако визит закончился скандалом. Камилла, как сообщил источник, пришла в ярость. Королева-консорт обвинила принца Гарри в лицемерии и призвала прекратить использовать семью и болезнь отца в качестве пиара.

Со слов источника, Камилла намерена также лишить принца Гарри, который и так стал дворцовым изгоем, титулов и исключить из линии наследования.

Вражда между Камиллой и её младшим пасынком принцем Гарри уходит корнями в далекое прошлое. Гарри так и не смог принять её в качестве своей мачехи, на которой Карл III женился после того, как его бывшей жены принцессы Дианы не стало. Позднее, принц настаивал на том, что Камилла разрушила брак его родителей до того, как умерла принцесса Диана. Помимо этого, утверждается, что Гарри назвал супругу короля «злодейкой».

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля стало известно, что у Карла III диагностировали рак. Спустя несколько дней король лично позвонил принцу Гарри и сообщил о болезни. В свою очередь, Гарри незамедлительно отправился в Великобританию.

Позднее монарх поблагодарил поддерживающих его людей за добрые пожелания. Это стало первым обращением короля, сделанным им после обнародования диагноза.

Затем 11 февраля Карл III впервые с момента диагностирования рака появился на публике. Он посетил службу в приходской церкви святой Марии Магдалины на территории королевского поместья в Норфолке.