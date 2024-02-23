Львов, Украина, 23 февраля, 2024, 21:15 — ИА Регнум. Запад не в полном объёме и не всегда вовремя поставляет Киеву обещанную военную помощь, заявил 23 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам переговоров во Львове с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Иван Шилов ИА Регнум

«Много решений принималось [Западом], и за последний год во время нашего контрнаступления было сделано очень много важных вещей, просто не всё пошло так, как должно было, не все поставки осуществлены вовремя и не все поставки осуществлены в обещанных объёмах», — заявил Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, во Львове 23 февраля состоялась встреча Зеленского с делегацией из Дании во главе с Фредериксен. Зеленский и Фредериксен подписали в ходе встречи соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Накануне, 22 февраля, Копенгаген пообещал Киеву, что этим летом передаст первую партию истребителе F-16 производства США. При этом количество самолётов датское минобороны не назвало.

Зеленский 21 февраля признался, что конкретного плана на случай, если США оставят его без военной помощи, у него нет. Он отметил, что надо будет искать выход из ситуации. Четырьмя днями ранее, 17 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что ВСУ не смогли удержать город Авдеевку в ДНР, потому что им не поставили нужного оружия.

Президент России Владимир Путин 15 февраля в городе Нижнем Тагиле в Свердловской области провёл встречу с рабочими «Уралвагонзавода». Глава государства отметил, что российский ПВК в разы нарастил выпуск техники. В частности, производство танков выросло в пять раз, бронемашин различного класса — в три с половиной раза, производство индивидуальной бронезащиты — в десять раз.