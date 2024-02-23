Москва, 23 февраля, 2024, 20:12 — ИА Регнум. В зоне проведения спецоперации проживает десятилетний Богдан, ежедневно заступающий на пост, чтобы поприветствовать российских бойцов, сообщили в Telegram-канале Комитета семей воинов Отечества.

Комитет семей воинов Отечества

«Ехала я по своим делам, но не смогла проехать мимо этого паренька. В попутном ближайшем магазине купила детских радостей — сладости, развернулась и доехала до «поста» Богдана, вручила ему угощения», — рассказала активист Кировского КСВО Дарья.

Девушка пообщалась с Богданом и выяснила, что мальчик, одетый по-военному с флагом России в руках, ежедневно приветствует бойцов СВО. Проезжающие военные машины ему сигналят или останавливаются, а бойцы выходят и жмут ему руку. Так, кто-то из военных подарил Богдану «плитник», кто-то рацию, а кто-то российский флаг. По словам активистки, мальчик буквально светится от радости, общаясь с солдатами.

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На вопрос Дарьи, зачем он это делает, мальчик ответил, что просто хочет поддержать бойцов, которые его защищают.

«Ну как зачем? Они же меня защищают, вот и я хочу их поддержать!» — уверенно ответил Богдан.

Он также заявил, что живёт он в России, а его президента зовут Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года пенсионерка из Хабаровска больше месяца выхаживала бойцов СВО в Луганске. С конца ноября женщина работает в больнице, куда привозят больных на долечивание. В 71 год пенсионерка вслед за внуком отправилась добровольцем в город, чтобы помогать выхаживать раненых в ходе СВО бойцов.