Москва, 23 февраля, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Ассоциация ветеранов СВО организовала десятки мероприятий ко Дню защитника Отечества, в том числе спортивных акций и патриотических уроков мужества для молодёжи по всей стране. Встречи с подростками проходили в 40 регионах, на каждой были ветераны боевых действий.

Ассоциация ветеранов СВО

«Одна из важнейших битв разворачивается за умы молодёжи, за стабильность и спокойствие в тылу. Враг всячески пытается развратить наше общество, посеять рознь и украсть доверие наших детей. Ветераны боевых действий этого не допустят», — заявил председатель координационного совета ассоциации, кавалер ордена Святого Георгия IV степени, генерал-полковник Сергей Макаров.

Он подчеркнул, что именно поэтому 23 февраля по всей России проводит мероприятия, а также собирает поздравления для участников СВО.

Ассоциация ветеранов СВО

Также для ветеранов спецоперации провели товарищеский матч по следж-хоккею между командами из Тольятти и Самары. За игроков на трибунах болели члены их семей. Спортсмены давно хотели встретиться на льду.

Ассоциация ветеранов СВО

«Для ребят каждая тренировка — преодоление самих себя. Навыки даются не просто, но эти мужики сложностей не боятся. Они уже проявили себя на полях сражений, а теперь стремятся к победам на ледовой арене», — отметил ветеран боевых действий, лидер Ассоциации ветеранов СВО в Тольятти Александр Шарков, организовавший встречу.

При этом хоккейный клуб «Лада» подарил участникам матча игровые майки с их фронтовыми позывными.

Ассоциация ветеранов СВО

В Пермском крае ассоциация провела для ветеранов ВСО и членов их семей мастер-класс и турнир по метанию ножей. Также на уроках мужества участники спецоперации встречались с подростками во многих населённых пунктах, в том числе в небольших. В Москве на встречу с молодёжью в Музее Победы на Поклонной горе пришёл Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов СВО по Рязанской области Владислав Головин с позывным Струна.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 23 февраля по случаю Дня защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. В церемонии также участвовали глава Минобороны Сергей Шойгу, ветераны боевых действий и воспитанники суворовских училищ. Все они после главы государства возложили к Могиле Неизвестного Солдата красные гвоздики.

Шойгу по случаю праздника наградил участников СВО орденами Мужества и медалями «За отвагу». Он поздравил их и поблагодарил за отличное выполнение боевых задач. Участников СВО также поздравил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.