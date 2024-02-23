Москва, 23 февраля, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал фото с президентом России Владимиром Путиным и сообщил о рабочей встрече в Кремле в Telegram-канале.

Встреча Кадырова и Путина прошла в День защитника Отечества. Глава Чечни рассказал президенту России о наиболее важных направлениях развития республики, отметил он в сообщении.

Руководитель Чечни отметил, что доложил главе государства о наиболее важных направлениях развития республики, которые нуждаются во внимании и требуют участия федерального центра. Также Кадыров рассказал президенту России об инвестиционных проектах.

«Как всегда, Владимир Владимирович не оставил без внимания ни один вопрос. Каждая такая встреча проходит с полным погружением нашего президента в процессы внутри Чеченской Республики и заканчивается принятием взвешенных и продуманных решений», — отметил в сообщении Рамзан Кадыров.

Не обошёл вниманием глава республики и тему спецоперации на Украине. Кадыров рассказал президенту о боевом состоянии чеченских подразделений в зоне проведения СВО, условиях службы, их оснащении и успехах на линии соприкосновения.

Глава Чечни заверил президента в полной готовности резервных подразделений в любой момент выдвинуться в зону спецоперации по первому приказу.

«Владимир Владимирович высоко оценил достижения чеченских бойцов и их вклад в ход проведения специальной военной операции и попросил передать им слова благодарности, искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с Днем защитника Отечества», — отметил Кадыров.

Также во время встречи прошло обсуждение и других важных вопросов. Руководитель Чечни подчеркнул значимость встреч с президентом и указал на их плодотворность и результативность.

Как сообщало ИА Регнум 8 февраля, президент Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. В указе главы государства сообщается, что Кадыров получил его за большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чечни.