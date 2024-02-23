Москва, 23 февраля, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» стартовала в День защитника Отечества, сообщила 23 февраля руководитель департамента проектов патриотической направленности «Движения Первых» Дарья Козырева в видеообращении.

Движения Первых Руководитель департамента проектов патриотической направленности «Движения Первых» Дарья Козырева

«Сегодня стартовал отбор на военно-патриотическую игру «Зарница 2.0», — сказала Козырева, пригласив желающих зарегистрироваться на сайте проекта.

Участниками проекта станут дети и подростки в младшей, средней и старшей возрастных категориях. Участвовать в игре смогут дети и подростки со всей России в возрасте от 8 до 17 лет.

Движения Первых Белгородская область

«Зарница 2.0» — это цикл образовательных и спортивных мероприятий по развитию у школьников чувства гордости за Россию, формирования навыков оказания первой помощи, выживания в дикой природе, работы с киберугрозами, управления наземными и воздушными беспилотными системами.

Движения Первых ДНР

Комментируя начало игры, председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров заявил, что в этом году «Зарница» пройдёт в новом высокотехнологичном формате и это позволит привлечь более трёх миллионов участников.

«Мы создаём единую систему игры, адаптированную к разным возрастам и физическим возможностям. Это даст возможность включиться в реализацию проекта практически всем школам, профессиональным образовательным организациям и вузам», — сказал Гуров.

Движения Первых Хабаровский рай

В «Зарнице» будут использовать беспилотники и лазертаг-оборудование. Испытания будут как индивидуальные, так и командные.

Участники покажут навыки по кибербезопасности, оборудованию и маскировке позиций, тактической медицине, военной журналистике, огневой подготовке, пожарной эстафете, основам выживания в дикой природе и в состязании операторов БПЛА. Кроме того, они посоревнуются в знаниях по отечественной истории и основам государственности. Участников ждёт смотр строя и песни.

Первым пройдёт отборочный этап, который продлится до апреля. Всероссийский финал игры состоится в сентябре и объединит 640 лучших бойцов. Финалисты «Зарницы 2.0» продолжат участие в проектах «Движения Первых», а взрослые участники смогут пройти обучение в качестве будущих наставников.

Как сообщало ИА Регнум, в прошлом году финал игры «Зарница: Легенды будущего» прошёл в сентябре в Нижегородской области. Стартовал финал в деревне Истомино. Участвовали команды из ДНР, Чечни, Татарстана, Калмыкии, Свердловской, Тюменской, Белгородской, Псковской, Кемеровской области, из Бурятии, Хабаровского края, ЯНАО, Москвы и Подмосковья.