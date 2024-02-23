Москва, 23 февраля, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Актриса театра и кино Людмила Алфимова умерла в 88 лет. Зрителям она известна по ролям в фильмах «За двумя зайцами» и «Свадьба в Малиновке», где играла жену Назара Софию. О смерти артистки сообщил портал Кино-театр. ру.

Кадр из к/ф «Свадьба в Малиновке» реж Андрей Тутышкин. 1967г. СССР Актриса Людмила Алфимова

Причину смерти артистки не называли. Известно лишь, что это произошло в селе Печёра в Винницикой области Украины, уточнило издание MK.RU.

Алфимова родилась в Харькове в 1935 году. Окончила местный театральный институт, и в 1958 году актриса дебютировала в кино.

На счету актрисы более 170 ролей, в том числе в таких фильмах, как «Свадьба в Малиновке», «За двумя зайцами», «Благие намерения» и других.

Алфимова играла в Харьковском ТЮЗе и киностудии имени Довженко. За свою карьеру успела сняться и поработать над дубляжем более чем 170 проектов.