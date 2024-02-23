Лондон, 23 февраля, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Командование украинской армии, несмотря на усилия разведки, не может выяснить, где российская армия нанесёт новый удар, заявил британский эксперт Александр Меркурис 22 февраля на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что в экспертном сообществе устоялось мнение, будто в конфликте на Украине, учитывая возможности наблюдения за противником с помощью беспилотников, внезапные удары стали невозможны. Но то, как ВСУ отступали из Авдеевки, опровергло это утверждение, добавил он.

«Мы видим это и сейчас, они не знают точно, где русские нанесут новый удар», — сказал Меркурис.

Как сообщало ИА Регнум, об освобождении Авдеевки российскими войсками 17 февраля сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Он рассказал, что к операции начали готовиться осенью 2023 года. Глава военного ведомства подчеркнул, что ВСУ укрепляли город девять лет, создавая там подземные линии. Он также отметил важный вклад в победу российской авиации, которая наносила высокоточные удары по позициям противника в городе, создав там невыносимые условия.

Газета The Washington Post 21 февраля, ссылаясь на рассказы украинских бойцов, сообщила, что подразделения ВСУ покидали Авдеевку хаотично, часть из них сбежали с позиций до получения приказа об отступлении. Также изданию сообщили о путанице в приказах украинского командования.