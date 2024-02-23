Смоленск, 23 февраля, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Двое мальчиков в Смоленске провалились под лёд на реке Днепр, одного ребёнка спасли, другой пропал без вести, сообщили 23 февраля в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

СУ СК России по Смоленской области

Трагический инцидент произошёл в 11:30 мск в районе Мало-Краснофлотской улицы. Дети спустились к реке и провалились под лёд.

«Один мальчик смог сообщить о произошедшем по единому номеру вызова служб экстренного реагирования, и его спасли прибывшие сотрудники полиции, поиски второго продолжаются», — сообщили в ведомстве.

Спасённого мальчика госпитализировали с переохлаждением.

Следственный комитет по факту безвестного исчезновения ребёнка возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября прошлого года в Екатеринбурге двое подростков провалились под лёд на реке Исети. Оба смогли самостоятельно выбраться из полыньи.

В декабре в десяти километрах от Якутска под лёд на реке Лене провалился трактор с двумя людьми — жителями села Техтюр. Спасатели извлекли их из трактора, который ушёл на дно.