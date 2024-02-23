Умер актёр из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Константин Капитан
Актёр из «Улиц разбитых фонарей» Константин Капитан умер на 57-м году жизни
Санкт-Петербург, 23 февраля, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Российский актёр театра и кино Константин Капитан скончался в возрасте 57 лет.
Кадр из к/ф «Улицы разбитых фонарей» реж. Григорий Жихаревич. 2010г. Россия
Российский актёр Константин Капитан
Актёр снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Дорожный патруль», «Литейный», «Такая работа».
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