Санкт-Петербург, 23 февраля, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Российский актёр театра и кино Константин Капитан скончался в возрасте 57 лет.

Кадр из к/ф «Улицы разбитых фонарей» реж. Григорий Жихаревич. 2010г. Россия Российский актёр Константин Капитан

Актёр снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Дорожный патруль», «Литейный», «Такая работа».

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