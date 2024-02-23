Москва, 23 февраля, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Группа «Любэ» и её лидер Николай Расторгуев впервые публично исполнили посвящённую героям СВО песню «Дай ему сил» рэпера ST (Александра Степанова).

Кадр из видео

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3869374" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> «Любэ»

Как сообщало ИА Регнум, релиз песни «Дай ему сил» состоялся 9 февраля 2024 года. В первый же день композиция вошла в топ-20 популярных композиций.

Автор песни Степанов исполнял её для участников СВО под гитару, выступив перед бойцами Росгвардии в ЛНР 6 февраля вместе с гитаристом рок-группы «Звери» Германом Осиповым. Это был дебют новой композиции. Бойцам песня понравилась.

Степанов 21 февраля рассказал, что недавно снял клип на песню «Дай ему сил». Видеоряд рассказывает об истории российского солдата. В клипе снимались и актёры, и военнослужащие.

Группа «Любэ» в этом году отмечает 35-летие своей творческой деятельности. Народный артист России Расторгуев два дня назад, 21 февраля, отметил 67-летие.