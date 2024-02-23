Москва, 23 февраля, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Правительство Москвы одобрило строительство двух многофункциональных деловых комплексов в районе Хорошево-Мневниках и офисного центра в Нагатинском Затоне. В них создадут порядка 11 тысяч рабочих мест. Об этом мэр Сергей Собянин написал в Telegram-канале.

Все объекты возведут за счёт частных инвестиций. Строительство осуществят в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда, подчеркнул мэр.

Деловые комплексы возведут по адресу 3-я Хорошевская улица, земельные участки 18/2 и 18/6. Их площадь составит более 100 тысяч квадратных метров. Объекты построят поблизости от станции «Зорге» Московского центрального кольца (МЦК).

Другой объект появится недалеко от Южного речного вокзала. Здесь построят офисный центр. Он расположится по адресу проспект Андропова, земельный участок 11/2, отметил Собянин.

Программу стимулирования создания мест приложения труда утвердило правительство Москвы в 2019 году. Её разработали для привлечения застройщиков жилья к активному возведению промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для города объектов.

Инвесторы, которые становятся участниками программы, получат льготу по платежам за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство, указал мэр.

Он напомнил, что эта программа позволила в новых районах осуществлять комплексную сбалансированную застройку. Благодаря программе москвичи стали получать возможность найти работу рядом с домом.

Программе стимулирования создания мест приложения труда уже четыре года. За это время она охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило свыше 70 соглашений с инвесторами, которые планируют строительство более чем 3,4 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости. Среди них промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта, рассказал Собянин.

Всего в развитие города инвестируют более одного триллиона рублей, что позволит создать свыше 150 тысяч рабочих мест практически во всех отраслях экономики, резюмировал мэр.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве продолжают возводить школы, детские сады, больницы, поликлиники, культурные и спортивные центры в рамках программы развития социальной инфраструктуры. Об итогах работы в 2023 году и планах на текущий год мэр столицы Сергей Собянин рассказал в блоге.

Сейчас в городе реализуют крупнейшую в истории программу развития социальной инфраструктуры. Благодаря целому ряду нацпроектов, среди которых «Демография», «Здоровье», «Образование», с 2011 года построили более тысячи объектов: 400 детских садов, 180 школ, более 150 медкомплексов, свыше 200 спортивных и около 70 культурных объектов.

Прошлый год стал практически рекордным по количеству введённых социальных объектов: 119 зданий, из которых 72 были построены за счёт частных средств, уточнил Сергей Собянин.