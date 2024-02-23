Москва, 23 февраля, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Украинская армия за неделю потеряла на купянском направлении 390 военных, четыре танка, 25 артиллерийских орудий, сообщил 23 февраля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери противника составили свыше 390 военнослужащих, четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и 25 орудий полевой артиллерии», — сообщил Конашенков.

Он сообщил, что российские военные улучшили положение по переднему краю, отразив 25 контратак ВСУ в районах сёл Синьковка в Харьковской области и Терны в ДНР.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по ВСУ в Харьковской области — в районах сёл Чугуновка, Петропавловка и Кисловка, в ДНР — в районах сёл Ямполовка и Торское, в ЛНР — в районах сёл Стельмаховка и Червоная Диброва.

Также Конашенков сообщил, что на южнодонецком направлении недельные потери ВСУ составили 1195 военных, шесть танков, шесть боевых бронемашин, 23 автомобиля и 16 арторудий. ВС России улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по ВСУ в ДНР и в Запорожской области.

За минувшую неделю российская армия в зоне СВО уничтожила украинский истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-8 и 652 дрона. Силы ПВО ВС России сбили семь крылатых ракет Storm Shadow, ракету ЗРК Patriot, четыре ракеты С-200. Также они уничтожили три противорадиолокационные ракеты HARM, 42 ракеты для РСЗО HIMARS, шесть управляемых авиабомб JDAM.