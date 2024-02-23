Москва, 23 февраля, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины потеряли за неделю в период с 17 по 23 февраля на южнодонецком направлении почти 1,2 тыс. бойцов и шесть танков. Об этом 23 февраля на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виктор Антонюк/РИА Новости

Кроме того, российские военные уничтожили шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии украинской армии.

Также Вооружённые силы России отразили четыре атаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Новодонецкого и Шевченко в ДНР и улучшили положение по переднему краю на этом направлении.

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» <…> нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й, 108-й, 127-й, 128-й бригад теробороны», ― доложил Конашенков.

Удары по скоплениям сил украинской армии российские военные нанесли в районах Водяного, Новодонецкого, Старомайорского, Урожайного в ДНР, а также Червоного, Приютного и Луговского в Запорожской области.

«Потери ВСУ составили до 1195 военнослужащих убитыми и ранеными», ― сказал представитель Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 21 февраля украинская армия потеряла на южнодонецком направлении танк, две бронемашины и станцию радиоэлектронной борьбы. Потери ВСУ в живой силе составили до 155 военных убитыми и ранеными. Также российские военные ударили по позициям формирований 58-й мотопехотной бригады и 128-й бригады теробороны в районах Новодонецкого и Старомайорского в ДНР.

Также в период с 17 п 23 февраля российские военные нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Под огонь ВС России попали военная аэродромная инфраструктура, арсеналы и базы горючего ВСУ. В Минобороны добавили, что все назначенные объекты поражены.