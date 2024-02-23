Москва, 23 февраля, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата и почтил память павших солдат минутой молчания. Об этом сообщил портал столичного правительства.

Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин

В ходе траурной церемонии солдаты Преображенского полка установили перед Вечным огнем три венка, а сам мэр вместе с гостями возложил цветы.

Память павших на полях сражений почтили минутой молчания. Сразу после этого оркестр исполнил гимн России. Завершилась церемония маршем почётного караула, уточнили в сообщении.

Вместе со столичным градоначальником мероприятие посетили главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, председатель Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Георгий Пашков и председатель совета государственно-общественного объединения «Московский дом ветеранов (пенсионеров) войн и Вооруженных сил» Виктор Степанов.

Вместе с официальными лицами присутствовали воспитанники кадетского корпуса имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова, а также представители военных, общественных и волонтерских организаций, отметили в публикации.

Собянин напомнил, что отмечать 23 Февраля начали ещё век назад. В разные годы праздник менял названия. До 1946 года он назывался Днём Красной армии, до 1949-го — Днём Советской армии, до 1993-го — Днём Советской армии и Военно-морского флота.

День защитника Отечества символизирует героическую историю Российской армии и Военно-морского флота, нерушимую связь всех поколений защитников Родины, резюмировал мэр.

Как сообщало ИА Регнум, Собянин поздравил ветеранов, военнослужащих и участников специальной военной операции с Днём защитника Отечества. Градоначальник выразил им благодарность за верность долгу и самоотверженность.

Мэр напомнил, что 23 Февраля россияне отдают дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны, которые разгромили фашистов, отстояли свободу и независимость. Беспримерный подвиг фронтовиков и тружеников тыла навсегда останется в памяти народа как яркий пример героизма и патриотизма, это неиссякаемый источник силы духа, отметил Собянин.