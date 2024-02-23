Москва, 23 февраля, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Российские гимнастки, чемпионки мира по художественной гимнастике сёстры Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру. Об этом 23 февраля рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер на гала-концерте звёзд спорта ко Дню защитника Отечества.

Сергей Фадеичев/ТАСС Гимнастки Дина и Арина Аверины

«Сегодня мне девочки сказали, что они больше выступать не будут», — сказала она.

Позднее гимнастки рассказали журналистам, что собираются выступать в шоу после завершения спортивной карьеры и у них много планов на будущее.

Дине и Арине Авериным по 25 лет. Дина является серебряной призёркой Олимпиады в Токио, 18-кратной чемпионкой мира, четырёхкратной абсолютной чемпионкой мира и десятикратной чемпионкой Европы. Её сестра Арина пять раз становилась чемпионкой мира, девять раз — чемпионкой Европы и два раза — абсолютной чемпионкой Европы.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве состоялась торжественная церемония открытия пятой экспозиции «Аллеи славы» в честь достижений российских спортсменов на мировой арене. Среди заложивших на ней свои награды были и сёстры Аверины.