Донецк, 23 февраля, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Российские военнослужащие ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции офицера Вооружённых сил Украины Дмитрия Коваля. Об этом сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/globallookpress

Он уточнил, что украинского военного уничтожили в районе села Красное в ДНР 21 февраля.

«Ликвидирован у населённого пункта Красное, Коваль Дмитрий из Киева», ― написал журналист в Telegram-канале.

Корреспондент также сообщил, что боец ВСУ обманул российский военных под Киевом. Украинский военный, по его словам, утверждал, что едет в Гостомель за сыном.

«На самом, проехав в аэропорт, наводил удары и по [самолёту Ан-225]«Мрии», — добавил Татаринов.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России 13 февраля ликвидировали офицера центра ССО «Восток» майора Андрея Литюгу с позывным Хабиб. Как уточнил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов, 32-летний военный принимал активное участие в конфликте на Украине ещё с 2022 года. Уроженец Сум не дожил несколько дней до своей десятой годовщины участия в боях против Донбасса, добавил Рогов.

24 января стало известно, что во время диверсионного рейда в зоне проведения спецоперации российские военные ликвидировали командира диверсионной группы, полковника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Олега Бабия. При этом гибель военного датируется 30 августа. По данным Минобороны Украины, на последнем задании на территории России диверсионная группа Бабия, преодолев более 600 км от украинской границы, пыталась атаковать аэродром, но после задания попала в засаду. Где именно это произошло, в ведомстве не уточнили.