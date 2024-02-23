Днепропетровск, Украина, 23 февраля, 2024, 16:32 — ИА Регнум. В Днепропетровске нашли окровавленный труп мужчины в форме. Выяснилось, что это военный, который в мае прошлого года самовольно оставил часть, сообщило 23 февраля издание «Страна․ua».

Известия/Павел Волков

Тело нашли в заброшенной больнице.

«Мужчина был военным, но в мае 2023 года он самовольно покинул воинскую часть. На его теле были обнаружены многочисленные гематомы», — сообщил источник издания.

В ходе расследования выяснилось, что в убийстве мужчины заподозрили двух ранее судимых человек. Обоих мужчин задержали, их допрашивают.

Как сообщало ИА Регнум, автором одного из репортажей французского телеканала France 2 стал мужчина, бежавший с Украины, чтобы не попасть в ВСУ. В начале января украинский уклонист рассказал, что с родины ему поступают угрозы расправы.

Сдавшийся в плен российским военным украинский артиллерист Андрей Камынин призвал своих бывших сослуживцев поскорее покинуть ряды ВСУ. По его словам, бойцы ВСУ утратили всяческую мотивацию, в рядах армии много дезертиров.

Другой украинский пленный Фёдор Дыбиц в начале февраля рассказал, что в его батальоне за две недели погибли 70% личного состава. Комбат отправлял людей на убой с одними автоматами против гранатомётов.