Москва, 23 февраля, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подарила президенту России Владимиру Путину перчатки в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщил журналист холдинга «ВГТРК» Павел Зарубин в Telegram-канале.

Александр Щербак/ТАСС Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Журналист выложил видео, где на столе лежат три пары перчаток для президента. Серые, чёрные и зеленые с защитной вставкой.

Такие перчатки и носки вместе с другими тёплыми вещами от женщин Совета Федерации регулярно отправляют в зону СВО, уточнил репортёр.

Две шерстяные пары для Путина связали вручную, а тактические зелёные пошили на фабрике. Ей, как отмечалось в сообщении, как и Советом Федерации, руководит женщина.

В ролике также привели комментарий Матвиенко, которая обещала подарить президенту страны перчатки 26 января, когда состоялась торжественная церемония начала строительства атомного ледокола «Ленинград» на Балтийском заводе.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 23 февраля выступил с обращением по случаю Дня защитника Отечества.

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Президент поздравил ветеранов, личный состав, персонал вооружённых сил и всех, кто прошёл воинскую службу, с праздником. Во время обращения Путин также назвал героями участников СВО. Он подчеркнул, что военные проявляют мужество и отвагу, защищая Россию.

Министр обороны Сергей Шойгу также поздравил российских военнослужащих, добровольцев, ветеранов и их семьи с Днём защитника Отечества и пожелал здоровья, счастья и новых свершений во имя родины.

Поздравление в адрес военных 23 февраля направил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он выразил слова глубокой признательности военнослужащим, добровольцам, специалистам самых разных профессий, которые участвуют в СВО.

Кроме того, в преддверии 23 Февраля Народный фронт запустил флешмоб в формате народного караоке. Россиянам предложили спеть песню «Русский парень» и таким образом поздравить всех бойцов СВО на передовой.