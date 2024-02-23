Брюссель, 23 февраля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Министра обороны КНДР Кан Сун Нама включили в 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Это следует из заявления Еврокомиссии.

Вадим Савицкий/ТАСС Министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам

«Новый список включает десять российских компаний и физических лиц, причастных к поставкам северокорейского вооружения в Россию, министра обороны страны», ― говорится в тексте документа.

Кроме того, в чёрный список попали несколько белорусских компаний и физических лиц, по мнению ЕС, оказывающих поддержку российским Вооружённым силам.

Как сообщало ИА Регнум, Москва неоднократно и категорически отвергала обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве с Пхеньяном.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 октября назвал слухами обвинения США в том, что КНДР поставляет России боеприпасы.

Ранее адмирал ВМС США в отставке Джон Кирби утверждал, что КНДР якобы поставила России вооружение для спецоперации. По его словам, Северная Корея передала РФ более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами. Сделка якобы состоялась в обмен на передачу Россией Корее своего вооружения, в том числе истребителей, ракет класса «земля — воздух», бронетехники.

В МИД России отвергли обвинения западных политиков в якобы имеющем место «незаконном» военно-технологическом или военно-техническом сотрудничестве с КНДР. Такие высказывания являются бездоказательными, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она подчеркнула, что подобные обвинения со стороны Запада России предъявляют регулярно, они безосновательны.

В очередной, 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли 106 физических и 88 юридических лиц. При этом свыше 140 компаний и физических лиц, включённых в новый пакет, имеют отношение к военно-промышленному комплексу России.

В их числе, в частности, три компании из Китая, а также индийские и турецкие юридические лица, с которыми организация запретит любые бизнес-контакты. Их обвинили в поставках в Россию «чувствительных технологий», которые якобы применяют в украинском конфликте, а также помощи военно-промышленному комплексу России в получении доступа к запрещённым в рамках санкций ЕС товарам и технологиям.