ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ в Николаеве, сообщили СМИ
«Военная хроника»: ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ Кульбакино в Николаеве
Николаев, Украина, 23 февраля, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Российские военные 23 февраля нанесли удар по аэродрому ВСУ Кульбакино в украинском городе Николаеве, сообщил Telegram-канал «Военная хроника».
Уточняется, что на этом объекте базировалась 299-я авиационная бригада тактической авиации ВСУ. Также Кульбакино использовала 7-я бригада тактической авиации ВВС Украины для самолётов Су-24М.
Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ утром 23 февраля распространили информацию о взрывах в Николаеве и в Одессе. В Одессе после взрывов на одном из инфраструктурных объектов вспыхнул пожар.
Также украинские СМИ сообщили, что ночью взрывы также прогремели в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях из-за ракетных ударов ВС России. Также сообщалось о сбитых российских дронах.
Минобороны России пока не подтвердило информацию о нанесении ударов по украинским военным объектам.