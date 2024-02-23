Николаев, Украина, 23 февраля, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Российские военные 23 февраля нанесли удар по аэродрому ВСУ Кульбакино в украинском городе Николаеве, сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что на этом объекте базировалась 299-я авиационная бригада тактической авиации ВСУ. Также Кульбакино использовала 7-я бригада тактической авиации ВВС Украины для самолётов Су-24М.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ утром 23 февраля распространили информацию о взрывах в Николаеве и в Одессе. В Одессе после взрывов на одном из инфраструктурных объектов вспыхнул пожар.

Также украинские СМИ сообщили, что ночью взрывы также прогремели в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях из-за ракетных ударов ВС России. Также сообщалось о сбитых российских дронах.

Минобороны России пока не подтвердило информацию о нанесении ударов по украинским военным объектам.