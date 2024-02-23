Вильнюс, 23 февраля, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Воевавший за украинскую армию литовец Тадас Тумас погиб в зоне боевых действий. Эту информацию подтвердил глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас, его слова 23 февраля привёл портал 15min. lt.

Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Министр обороны Арвидас Анушаускас подтвердил, что располагает информацией о гибели литовца», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Тумас вместе с украинским сослуживцем вёз боеприпасы к линии боевого соприкосновения, когда их автомобиль атаковал беспилотник, в результате чего оба погибли.

По утверждению портала, это первый случай, когда в украинском конфликте погиб гражданин Литвы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 февраля в зоне спецоперации на Украине ликвидировали финского наёмника. По данным газеты Ilta-Sanomat, это третий погибший в украинском конфликте гражданин Финляндии.

Ранее в этот же день колумбийская газета Vanguardia написала о гибели четырёх наёмников ВСУ из Колумбии после удара армии России по подконтрольному Киеву посёлку Курахово в ДНР. Родственники одного из наёмников рассказали, что он служил в армии Колумбии и после увольнения поехал в Дубай для работы в охранной сфере, однако в 2023 году ему предложили зарплату в три раза больше за участие в «Интернациональном легионе» украинской армии.