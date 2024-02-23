Мадрид, 23 февраля, 2024, 15:10 — ИА Регнум. К убийству перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего на Украину российский вертолёт и найденного в феврале убитым в Испании, могут быть причастны два человека. Об этом сообщили источники в спецслужбах Испании, написала газета El Pais.

соцсети Максим Кузьминов

На сегодня из-за того, что расследование засекречено, никаких официальных данных по этому вопросу не поступает. Однако журналистам удалось узнать некоторые подробности.

«Убийцами были двое стрелков», ― приводит издание слова источников.

Также собеседники газеты подтвердили, что преступление расследуют в условиях строгой секретности.

Как сообщало ИА Регнум, тело Кузьминова с шестью пулевыми ранениями нашли 19 февраля в испанской провинции Аликанте в городе Вильяхойоса у штаба полиции. По версии следствия, не исключено, что его устранили украинские спецслужбы как неудобного свидетеля.

Расследование убийства в Испании засекретили. В пресс-службе испанской гражданской гвардии заявили, что о его деталях сообщат власти другого государства.

Также выяснилось, что документы, обнаруженные у убитого лётчика, не соответствовали его личности и принадлежали 33-летнему украинцу.

СМИ сообщили, что дезертировавший Кузьминов въехал в Испанию 13 февраля с поддельным паспортом, который ему выдали 22 сентября 2023 года. Из документа следовало, что он принадлежит уроженцу Донецка, родившемуся 15 сентября 1990 года, то есть, согласно паспорту, Кузьминову оказалось на пять лет больше, чем было на самом деле. В результате в Испании началось расследование, чтобы найти того, кто выдал Кузьминову фальшивый паспорт.

Испанское издание El Mundo 21 февраля сообщило, что перебежчик мог обладать в Испании тайным статусом политического беженца, а также пользоваться скрытой государственной защитой.

Газета El Pais 23 февраля сообщила, что фальшивые документы перебежчику предоставили сами власти Испании.