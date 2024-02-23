Мадрид, 23 февраля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Власти Испании сами выдали перебежчику Максиму Кузьминову, угнавшему на Украину российский вертолёт Ми-8 и найденному потом убитым, поддельные документы, сообщила 23 февраля газета El Pais.

Vladyslav Musiienko/AP/TASS Максим Кузьминов

«Монклоа [резиденция премьер-министра Испании] предоставила ему фальшивые документы, но не защиту», — говорится в статье.

Ранее, 22 февраля, сообщалось, что дезертировавший Кузьминов въехал в Испанию 13 февраля с поддельным паспортом, который ему выдали 22 сентября 2023 года. Из документа следовало, что он принадлежит уроженцу Донецка, родившемуся 15 сентября 1990 года. Так, согласно паспорту, Кузьминову оказалось на пять лет больше, чем было на самом деле. В результате в Испании началось расследование, чтобы найти того, кто выдал Кузьминову фальшивый паспорт.

Испанское издание El Mundo 21 февраля сообщило, что перебежчик мог обладать в Испании тайным статусом политического беженца, а также пользоваться скрытой государственной защитой.

Тело Кузьминова с шестью пулевыми ранениями нашли 19 февраля в испанской провинции Аликанте в городе Вильяхойоса у штаба полиции. По версии следствия, не исключено, что его устранили украинские спецслужбы.

Отец Кузьминова 22 февраля заявил, что Максима могли «убрать» киевские власти. По его словам, роль в предательстве сына могла сыграть его мать, завербованная за границей.

Бывший российский пилот Кузьминов, против которого ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене, угнал в августе 2023 года военный вертолёт Ми-8. Он посадил его в Харьковской области. Из-за пилота погибли двое членов экипажа, которые не знали, что Кузьминов планировал преступление. После приземления их расстреляли. Кузьминов позднее рассказывал, что за угон вертолёта он получил на Украине $500 тысяч (48,7 млн рублей).

Комментируя убийство перебежчика, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев использовал выражение «Собаке собачья смерть». В свою очередь директор СВР Сергей Нарышкин назвал Кузьминова преступником, который стал моральным трупом ещё до гибели.