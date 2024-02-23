Москва, 23 февраля, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Москвичам рассказали, на какую поддержку могут рассчитывать участники спецоперации и их семьи. Об этом сообщили в публикации на портале правительства города.

Иван Шилов ИА Регнум

Портал напомнил, что в госпитале для ветеранов войн № 3 на Стартовой улице открыли специализированную поликлинику для участников СВО и тех, кто вернулся со службы. Здесь можно получить всю необходимую медицинскую помощь — от психологической поддержки до реабилитации и ресоциализации. В учреждении собраны квалифицированные специалисты с опытом лечения военнослужащих.

Осенью 2022 года столичные власти утвердили пакет мер социальной поддержки для семей мобилизованных. В феврале 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, распространив меры на семьи контрактников и добровольцев, отметили в сообщении.

Участники СВО ежемесячно получают по 50 тысяч рублей от города. При ранении им полагаются единовременные выплаты от 500 тысяч до миллиона рублей. Сумма зависит от степени тяжести последствий. При гибели военнослужащего члены его семьи получат от столицы три миллиона рублей, напомнили власти.

Также для родственников военнослужащих упростили процесс получения столичных льгот. Москва помогает им с устройством в детские сады, школы рядом с домом, а также в учреждения социальной защиты.

Для семей военнослужащих дошкольные учреждения, секции, кружки, продленка и питание в школах и колледжах полностью бесплатно, отметили в публикации.

В прошлом году на западе столицы открылся единый центр поддержки участников СВО и их семей. В нём можно получить комплексную адресную помощь как в период прохождения военной службы, так и после неё. В учреждении проводят адаптацию и социализацию бывших военнослужащих.

Помощь здесь также доступна не только мобилизованным москвичам, но и добровольцам, контрактникам и гражданским специалистам, которые несли службу в зоне боевых действий, а также членам их семей.

Сотрудники центра предоставят юридические консультации и помогут с оформлением всех положенных льгот. Также специалисты сопровождают в вопросах переобучения и трудоустройства, оказывают всестороннюю психологическую поддержку и консультируют по вопросам медицинского обслуживания и реабилитации.

Для тех, кто закончил службу или находится в отпуске, доступны многофункциональные тренажерный, спортивный и бильярдный залы. Также здесь есть мастерские, кулинарная и музыкальная студии и всё, что необходимо для общения с единомышленниками и скорейшего возвращения к привычной жизни, подытожило правительство.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества», работа которого направлена на поддержку участников спецоперации. Председателем фонда назначили члена совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Анну Цивилёву.

Первый «Кубок Защитников Отечества» прошёл в Кузбассе в августе 2023 года. Вторым регионом, принявшим межрегиональные соревнования, стала Республика Башкортостан, а в конце года в Красноярском крае прошли первые региональные состязания. В декабре же 2024 года ветераны специальной военной операции соберутся на всероссийским «Кубке Защитников Отечества», организатором которого выступит фонд «Защитники Отечества».