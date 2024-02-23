Москва, 23 февраля, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Из-за больших потерь личного состава украинской армии киевские власти стали отправлять в зону боевых действий неподготовленных и хронически больных бойцов. Об этом 23 февраля рассказал пленный боец пятой штурмовой бригады ВСУ Алексей Решетников.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отметил в беседе с ТАСС пленный, ему за четыре дня показали все типы оружия, из которого он не стрелял. При этом практических занятий с ним не вели и после этого забросили в окопы на дальние точки.

«Со мной должно было быть ещё несколько человек, но они не дошли, и я на точке остался один. А не дошли они потому, что у одного была астма, у второго больные ноги. Хронически больных у нас много», — сказал он.

По словам Решетникова, в рядах украинских штурмовиков множество не желающих воевать мобилизованных, что злит командиров ВСУ, отправляющих таких бойцов в наиболее тяжёлые точки фронта в качестве приманки, после чего украинская артиллерия бьёт по своим сослуживцам.

Пленный уточнил, что находился на посту трое суток и, замерзая и засыпая, говорил командованию, что не может там находиться, однако оно не отправляло к нему ни подмогу, ни смену.

«Когда командование узнало, что рядом со мной противник, они нанесли удар по моей точке. Я еле успел спрятаться. Так что сдаваться в плен было нестрашно. Страшно было выходить, когда свои стреляли», — отметил Решетников.

Он добавил, что к пленным бойцам ВСУ хорошее отношение, им дали помыться, поесть и поспать, а также оказали всю необходимую медпомощь.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля пленный боец ВСУ Василий Веремчук заявил о фактическом отсутствии подготовки в ВСУ. Он также призвал украинцев не брать повестки в военкоматы. По словам пленного, им не за что воевать.

Бежавший в Россию артиллерист одной из бригад ВСУ Андрей Камынин призвал своих бывших сослуживцев бежать из украинских войск. Он отметил, что всех их ожидает «нулевой результат» на фронте.

Глава ДНР Денис Пушилин 19 февраля рассказал о большом количестве бойцов ВСУ, сдавшихся в плен армии России в Авдеевке. По его словам, украинские военные сдавались, чтобы сохранить жизни.