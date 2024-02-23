Екатеринбург, 23 февраля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Зоозащитницу Александру Щербакову и её 16-летнюю дочь обнаружили мертвыми в Екатеринбурге. Об этом 23 февраля сообщил портал E1.ru.

Тела обнаружили в их квартире на Сортировке. По предварительным данным, причиной трагедии стала утечка газа.

«Девочку нашли в ванной, а Сашу в коридоре», ― рассказала журналистам директор благотворительного фонда «Подари свою доброту» Ольга Новосёлова.

В фонде «Зоозащита» рассказали, что женщина начала помогать зоозащитникам в 2020 году. Некоторых спасённых животных она приютила у себя дома. В квартире жили три собаки, четыре кошки и морская свинка. Они тоже погибли.

По данным источника URA.RU, тела в квартире обнаружил несовершеннолетний сын женщины, вернувшийся с дня рождения. Бывший муж погибшей рассказал, что управляющая компания дома выясняет, кто ответственен за газовую колонку.

Похороны Александры и её дочери состоятся 24 февраля на Восточном кладбище Екатеринбурга.

Как сообщало ИА Регнум, в Свердловской области нашли мёртвым майора полиции. По информации близкого к СКР источника, тело майора из Екатеринбурга, служившего в ГИБДД, обнаружили 15 февраля. Рядом лежало оружие. Родные погибшего рассказали, что неприятностей или жалоб на что-то у него не было.

В областном управлении СКР уточнили, что инспектор ГИБДД погиб в городе Сысерти. Проводится проверка, устанавливаются точная причина смерти и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, противоправных действий в отношении него не совершали.

В Тульской области 8 февраля нашли мёртвым депутата регионального парламента Михаила Грязева. Его тело обнаружили в стоящем на обочине автомобиле на участке дороги вблизи деревни Стукалово. По факту смерти ведомство начало доследственную проверку. Следователи и криминалисты провели работу на месте происшествия. Признаков насильственной смерти следователи не обнаружили.