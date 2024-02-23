Москва, 23 февраля, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Учёные пытаются разгадать секрет хорошо сохранившейся двухтысячелетней китайской мумии Синь Чжуй, супруги высокопоставленного сановника Дай Ли Кана. Почему её тело так сохранилось и связано ли это с волшебным эликсиром, написало агентство «РИА Новости».

(сс) Huangdan2060 Художественная реконструкция облика Синь Чжуй

Усыпальницу китайской аристократки Синь Чжуй обнаружили китайские военные во время крупномасштабных учений в 1971 году. Сапёры прорыли тоннель на возвышенности Мавандуй в провинции Хунань и там нашли три богатые гробницы. После этого учёные выяснили, что усыпальницы принадлежали сановнику Дай Ли Кану, его супруги Синь Чжуй и, вероятно, их сыну.

«Тело Синь Чжуй не разложилось, хотя с момента смерти прошло более двух тысяч лет», — говорится в материале.

В первую очередь учёных удивило, что женщина была практически не тронута веками, даже мышцы остались эластичными. Специалисты в 1972 году провели вскрытие, это позволило выяснить, чем питалась Синь Чжуй при жизни и что стало причиной её смерти.

Так, им удалось выяснить, что внутренние органы мумии оказались почти не тронуты временем, а в венах оставалась кровь. Причиной смерти исследователи назвали инфаркт миокарда. Причём учёные даже выяснили, что перед смертью она съела сладкую дыню, её семена нашли в желудке покойной. При росте в полтора метра вес женщины составлял более 100 килограммов. Кроме ожирения, китайская аристократка страдала атеросклерозом, у неё были проблемы с позвоночником и камни в желчном пузыре.

Почему аристократка так хорошо сохранилась, остаётся загадкой. На теле мумии учёные не нашли ни одного прокола или разреза, что указывало бы на применение бальзамирующих веществ.

Однако усыпальница Синь Чжуй состояла из нескольких кипарисовых гробов, а саму мумию обернули в сотни слоёв разной одежды. За внешним гробом шёл второй, затем третий и наконец четвёртый. Их украшали узоры, сцены из мифов, а отделали их тончайшим шёлком. При вскрытии гроба оказалось, что он был заполнен некой жидкостью жёлтого цвета. При контакте с воздухом она тут же потемнела, а затем испарилась. Специалисты даже не успели выяснить, что это было за вещество. Известно только, что оно содержало большую концентрацию ртути.

Ценностью для специалистов стало и то, что вокруг саркофага Синь Чжуй нашли более тысячи старинных предметов — украшений, одежды, музыкальных инструментов, утвари, а также около 30 любимых блюд аристократки с подробным описанием их приготовления. Среди находок оказалась карта трёх китайских провинций на шёлковом полотне. Учёные сопоставили его со спутниковой картой местности и обнаружили стопроцентную точность.

Как 24 сентября 2023 года сообщало ИА Регнум, учёные ищут способ вскрыть гробницу китайского императора и хозяина Терракотовой армии Цинь Шихуанди. Главная причина, по которой специалисты не могут попасть внутрь, — ртуть. Дело в том, что этим жидким металлом древние строители наполнили проложенные в центре гробницы реки. Причиной смерти Шихуанди, как полагают учёные, стало отравление ртутью. Китайские алхимики верили, что этот металл является компонентом эликсира бессмертия. Местные археологи также выяснили, что Шихуанди искал эликсир бессмертия по всей стране.