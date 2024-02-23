Москва, 23 февраля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов, военнослужащих и участников специальной военной операции с Днём защитника Отечества. Градоначальник в Telegram-канале выразил им благодарность за верность долгу и самоотверженность.

Иван Шилов ИА Регнум

Мэр напомнил, что 23 Февраля россияне отдают дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны, которые разгромили фашистов, отстояли свободу и независимость. Беспримерный подвиг фронтовиков и тружеников тыла навсегда останется в памяти народа как яркий пример героизма и патриотизма, это неиссякаемый источник силы духа, отметил Собянин.

Как подчеркнул градоначальник, сейчас российские солдаты сражаются за суверенитет и безопасность России, проявляют мужество, стойкость, высокий профессионализм и делают все для победы. Собянин подчеркнул, что участники СВО стоят в одном ряду с отважными защитниками Родины минувших эпох.

«Мы гордимся вами. Спасибо за верность воинскому долгу, самоотверженность и любовь к Отчизне», — написал мэр Москвы.

Он пожелал военным и их семьям крепкого здоровья, мира, благополучия и новых успехов на службе.

Отмечать 23 Февраля стали ещё век назад. Праздник несколько раз менял названия. До 1946 года он назывался Днём Красной армии и Военно-морского флота, а до 1993-го — Днём Советской армии и Военно-морского флота, напомнил Собянин.

День защитника Отечества символизирует героическую историю Российской армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников Родины. Одна из традиций праздника в Москве — возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата, подытожил мэр.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 23 февраля выступил с обращением по случаю Дня защитника Отечества.

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Президент поздравил ветеранов, личный состав, персонал вооружённых сил и всех, кто прошёл воинскую службу, с праздником. Во время обращения Путин также назвал героями участников СВО. Он подчеркнул, что военные проявляют мужество и отвагу, защищая Россию.

Министр обороны Сергей Шойгу также поздравил российских военнослужащих, добровольцев, ветеранов и их семьи с Днём защитника Отечества и пожелал здоровья, счастья и новых свершений во имя Родины.

Поздравление в адрес военных 23 февраля направил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он выразил слова глубокой признательности военнослужащим, добровольцам, специалистам самых разных профессий, которые участвуют в СВО.

Кроме того, в преддверии 23 Февраля Народный фронт запустил флешмоб в формате народного караоке. Россиянам предложили спеть песню «Русский парень» и таким образом поздравить всех бойцов СВО на передовой.