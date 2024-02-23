Львов, Украина, 23 февраля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прибыла 23 февраля во Львов на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщил его офис в Киеве.

Philipp Schulze/dpa/Global Look Press Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Зеленский и Фредериксен посетили Марсово поле Лычаковского кладбища.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что страна передаст летом первые американские истребители F-16 Киеву.

Глава датского минобороны при этом не уточнил, сколько F-16 получат ВСУ. Он сообщил, что Киеву передадут средства ПВО, беспилотники и 15 тысяч артиллерийских снарядов.

МИД России 6 декабря предупредил НАТО о том, что поставленные Украине F-16 станут для российских военных законной целью. Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, если Киев получит американские истребители, вырастет угроза прямого военного столкновения России и НАТО.