Москва, 23 февраля, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Большинство россиян положительно оценили работу президента России Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного фондом «Общественное мнение».

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин

Так, скорее, хорошо деятельность российского лидера оценили 82% опрошенных. При этом 8% ответили, что оценивают его работу, скорее, плохо.

На вопрос о доверии президенту 80% респондентов заявили, что, скорее, доверяют Путину, 11% россиян ответили, что, скорее, не доверяют главе государства.

В еженедельном опросе «ФОМнибус», который проводили 16–18 февраля, участие приняли 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет. Интервью провели с респондентами из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 российских регионах. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА Регнум, предыдущий опрос ФОМ, проведённый с 9 по 11 февраля, показал, что подавляющее большинство (82%) россиян,скорее, хорошо оценивают работу президента России, а доверяют ему 83% респондентов.

Доверие российскому лидеру выразили 79,4% россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который проводился с 4 по 11 февраля.

В январе ФОМ обнародовал данные опроса, согласно которому доверие Путину выразили 79% граждан страны, его деятельность положительно оценили 81% россиян. При этом противоположного мнения придерживались 12% и 9% опрошенных соответственно.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что стабильный показатель уровня доверия к президенту говорит о том, что россияне чувствуют результат работы главы государства, несмотря на многие вызовы, с которыми сталкивается страна.