Вашингтон, 23 февраля, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Бывший главнокомандующий силами НАТО Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg о якобы исходящей от России угрозе глубоко лежащим кабелям.

Лев Федосеев/ТАСС

По словам отставного адмирала американских ВМС, российские подводные лодки обладают способностью спускаться на большую глубину и якобы могут нарушить работу очень глубоко проложенных участков кабелей.

По этим коммуникациям идёт большой поток финансовых транзакций, заявил Ставридис. Он отметил, что их нынешний уровень защиты явно недостаточен, добавив, что подводные кабели — это «уязвимая ахиллесова пята».

Как сообщало ИА Регнум, в конце прошлого года американское издание Business Insider опубликовало материал об опасности со стороны вооружённых крылатыми ракетами российских подводных лодок проекта «Ясень». Их в НАТО считают реальной угрозой для Запада, отметило издание.

Французский министр обороны Себастьян Лекорню 22 февраля заявил, что в 2024 году действия России по отношению к США и европейским союзникам «не идут ни в какое сравнение» с теми, которые якобы совершались в 2022 году. Он заявил, что в конце января российские силы ПВО якобы угрожали сбить французские самолёты над Чёрным морем.

В сентябре минувшего года президент России Владимир Путин напомнил, что Россия никаким странам не создаёт угроз. Он подчеркнул, что самые большие угрозы создают нынешние правящие элиты Запада.