Париж, 23 февраля, 2024, 13:18 — ИА Регнум. В военных неудачах украинской армии, включая её бегство из Авдеевки, несёт ответственность исключительно Киев, который не имеет права винить в этом страны Запада. Такое мнение 22 февраля высказал отставной полковник французской армии Пэр де Жонг в эфире телеканала LCI.

AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

По словам отставного военного, вызывающий у жителей Украины беспокойство глобальный контекст не является виной Запада, так как там ранее придерживались модели о том, что Киев одержит верх в украинском конфликте.

«Вспомним, как в этой студии ещё полгода назад все говорили, что украинцы дойдут до Москвы, а Зеленский обещал поехать купаться в Чёрном море», — сказал он.

По мнению де Жонга, сложившееся сейчас критическое положение украинской армии является следствием провала летнего контрнаступления, вызвавшего целый ряд проблем в ВСУ. В сложившейся ситуации амбициозным планам киевских властей сбыться не удастся, отметил он.

«Да, ситуация сложная, сегодня мы возвращаемся к трудностям. Вот в чём суть проблемы. Это не вина Запада», — добавил отставной полковник.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что ВСУ сдали Авдеевку из-за отсутствия нужного оружия, а потому ответственность за это лежит, по его утверждению, не на киевских властях. Зеленский также посетовал на военное преимущество Вооружённых сил России.

Позднее в этот же день украинский министр обороны Рустем Умеров назвал причиной бегства ВСУ из Артёмовки нехватку вооружений. По его словам, украинским войскам необходимы средства противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и оружие дальнего действия, а также обустроенные фортификационные линии обороны.

Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки российскими войсками. По его словам, части ВСУ продолжили беспорядочно отступать из города.