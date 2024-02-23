В Москве состоялся международный форум «Память победителей»
Москва, 23 февраля, 2024, 14:44 — ИА Регнум. В Москве прошёл международный форум «Память победителей» для организаторов шествия «Бессмертный полк» в странах ближнего и дальнего зарубежья. Участвовали более 60 организаторов шествия Бессмертного полка из более чем 30 стран мира, сообщили ИА Регнум организаторы мероприятия.
На форуме выступили руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, журналист Евгений Примаков, сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Сергей Макаров, сопредседатель ООД «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева, а также генеральный координатор международного движения «Бессмертный полк» Мгер Аветисян.
«Мы говорим, что Бессмертный полк — это память нашей великой победы, то, что вы должны пронести на протяжении жизни», — заявил Примаков в приветственном слове к участникам форума.
Он добавил, что во многих странах люди, не смотря на запугивания, находят в себе силы и смелость отстаивать свою живую память.
В свою очередь, Макаров отметил, что главное — сохранить память о тех, кто спасал мир от нацизма, и передать подрастающему поколению, что нельзя допустить его возрождения. Макаров подчеркнул, что нам как наследникам памяти воинов и героев не следует позволять переписывать историю Второй мировой войны.
«Во всём, что вы делаете, есть ваша душа. Душа Бессмертного полка — это вы», — заявила Цунаева.
Генеральный координатор международного движения «Бессмертный полк» Аветисян подвёл итоги деятельности международных координаторов Бессмертного полка за год. Он отметил активную работу по вопросу укрепления связей со странами СНГ и Европы в целях распространения единого формата шествий Бессмертного полка и других мероприятий, приуроченных к памятным датам.
В рамках форума также состоялся круглый стол на тему «Сохранение исторической памяти в деятельности международных координаторов Бессмертного полка». На нём представители стран рассказали о своих проектах и поделились опытом и новыми идеями.
Руководитель Исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина напомнила слова президента Владимира Путина, который не раз подчеркивал, что победа одна на всех и её невозможно поделить по национальным квартирам. По её словам, проекты по сохранению исторической памяти в зарубежных странах помогают сохранить память об участниках Великой Отечественной и Второй мировой войны, сражавшихся против нацизма.
Участие в форуме приняли эксперты. Так, исполнительный директор международного информационного агентства «Россия сегодня», член СПЧ Кирилл Вышинский рассказал о защите прав россиян за рубежом.
В рамках форума состоялась встреча с писателем и юмористом Александром Звягинцевым. Он рассказал об итогах Нюрнбергского процесса: как нацистских преступников американская Фемида спасала от справедливого возмездия.
Кроме того, заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский поднял тему защиты исторической памяти России, суверенитета и стратегической безопасности в современном мире, а член Общественной палаты Александр Асафов поделился информацией о ценностных основах государственной политики.
Собравшиеся также почтили память героев борьбы с нацизмом и приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов в зале Памяти и Скорби музея Победы.
Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Путин заявил, что России для противостояния пропаганде нацизма необходимо создать Национальный центр исторической памяти. Глава государства тогда подчеркнул, что в Европе многие стремятся переписать итоги Второй мировой войны. Он также отметил, что историю стали использовать как оружие в идеологической борьбе. При этом Путин подчеркнул, что в 1945 году нацизм был повержен, но, к сожалению, не изжит.
В ноябре 2023 года президент подписал указ о создании Национального центра исторической памяти. Его целью станет сохранение и защита духовно-нравственных ценностей, культуры и истории России. Как позднее уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, президент говорил о том, чтобы центр создавался на базе музея Победы.