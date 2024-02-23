Москва, 23 февраля, 2024, 14:44 — ИА Регнум. В Москве прошёл международный форум «Память победителей» для организаторов шествия «Бессмертный полк» в странах ближнего и дальнего зарубежья. Участвовали более 60 организаторов шествия Бессмертного полка из более чем 30 стран мира, сообщили ИА Регнум организаторы мероприятия.

Пресс-служба форума «Память победителей»

На форуме выступили руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, журналист Евгений Примаков, сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Сергей Макаров, сопредседатель ООД «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева, а также генеральный координатор международного движения «Бессмертный полк» Мгер Аветисян.

«Мы говорим, что Бессмертный полк — это память нашей великой победы, то, что вы должны пронести на протяжении жизни», — заявил Примаков в приветственном слове к участникам форума.

Он добавил, что во многих странах люди, не смотря на запугивания, находят в себе силы и смелость отстаивать свою живую память.

В свою очередь, Макаров отметил, что главное — сохранить память о тех, кто спасал мир от нацизма, и передать подрастающему поколению, что нельзя допустить его возрождения. Макаров подчеркнул, что нам как наследникам памяти воинов и героев не следует позволять переписывать историю Второй мировой войны.

«Во всём, что вы делаете, есть ваша душа. Душа Бессмертного полка — это вы», — заявила Цунаева.

Генеральный координатор международного движения «Бессмертный полк» Аветисян подвёл итоги деятельности международных координаторов Бессмертного полка за год. Он отметил активную работу по вопросу укрепления связей со странами СНГ и Европы в целях распространения единого формата шествий Бессмертного полка и других мероприятий, приуроченных к памятным датам.

В рамках форума также состоялся круглый стол на тему «Сохранение исторической памяти в деятельности международных координаторов Бессмертного полка». На нём представители стран рассказали о своих проектах и поделились опытом и новыми идеями.

Руководитель Исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина напомнила слова президента Владимира Путина, который не раз подчеркивал, что победа одна на всех и её невозможно поделить по национальным квартирам. По её словам, проекты по сохранению исторической памяти в зарубежных странах помогают сохранить память об участниках Великой Отечественной и Второй мировой войны, сражавшихся против нацизма.

Участие в форуме приняли эксперты. Так, исполнительный директор международного информационного агентства «Россия сегодня», член СПЧ Кирилл Вышинский рассказал о защите прав россиян за рубежом.

В рамках форума состоялась встреча с писателем и юмористом Александром Звягинцевым. Он рассказал об итогах Нюрнбергского процесса: как нацистских преступников американская Фемида спасала от справедливого возмездия.

Кроме того, заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский поднял тему защиты исторической памяти России, суверенитета и стратегической безопасности в современном мире, а член Общественной палаты Александр Асафов поделился информацией о ценностных основах государственной политики.

Собравшиеся также почтили память героев борьбы с нацизмом и приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов в зале Памяти и Скорби музея Победы.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Путин заявил, что России для противостояния пропаганде нацизма необходимо создать Национальный центр исторической памяти. Глава государства тогда подчеркнул, что в Европе многие стремятся переписать итоги Второй мировой войны. Он также отметил, что историю стали использовать как оружие в идеологической борьбе. При этом Путин подчеркнул, что в 1945 году нацизм был повержен, но, к сожалению, не изжит.

В ноябре 2023 года президент подписал указ о создании Национального центра исторической памяти. Его целью станет сохранение и защита духовно-нравственных ценностей, культуры и истории России. Как позднее уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, президент говорил о том, чтобы центр создавался на базе музея Победы.