Москва, 23 февраля, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин высказался в пользу изменения механизма расчёта суточных в сфере автотранспорта. Вопрос об увеличении суточных затронули на встрече главы государства с руководством логистических фирм и водителями грузового транспорта.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Один из участников мероприятия поинтересовался, возможно ли увеличение размера выплат. На сегодня они составляют 700 рублей в сутки, тогда как только обед стоит 500 рублей, пояснил он.

«Обязательно поработаем, я думаю, что это справедливо», — ответил глава государства.

По словам Путина, действующая система выплаты суточных является не совсем сбалансированной. Он указал на разницу между теми, кто постоянно находится в командировках, и теми, кто отправляется в них раз в год.

В июле 2023 года Минтранс инициировал увеличение суточных для водителей до 1,2 тысячи рублей за каждый день нахождения в пути. В ведомстве пояснили, что сумма в 700 рублей не покрывает затрат, которые возникают у водителей автотранспорта.

Тогда же Государственная дума приняла во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, определяющие размер суточных выплат для водителей грузовиков. Согласно новым правилам, дальнобойщики будут освобождены от уплаты налогов и страховых взносов на сумму до 700 рублей при поездках внутри России и до 2,5 тысяч рублей — за рубежом.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минтранс опроверг информацию о том, что ведомство обяжет авиакомпании, операторов железнодорожных и других перевозок собирать IP-адреса и другие дополнительные данные пассажиров, кроме тех, что указывают в билетах.