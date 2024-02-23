Винница, Украина, 23 февраля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Проживающий в городе Липовеце в Винницкой области военнообязанный мужчина сумел дважды избежать мобилизации, явившись в военкомат по повестке в нетрезвом состоянии. Об этом 23 февраля сообщил украинский портал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум

По его информации, военкомат отпустил мужчину домой, так как по закону не имеет права оформлять находящихся в алкогольном опьянении лиц, и назначил украинцу явку на следующий день.

Однако мужчина вновь пришёл в военкомат нетрезвым, явившись раньше назначенного срока и написав заявление о нежелании служить в рядах ВСУ.

В отношении жителя Липовца возбудили уголовное дело, которое затем передали в суд. Последний признал мужчину невиновным с учётом его прихода в военкомат раньше назначенного времени и искреннего раскаяния. Помимо того, у военнообязанного была положительная характеристика.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля спикер Верховной рады, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что сейчас часть бригад украинских войск укомплектована только на 40%. По его словам, у киевских властей нет выбора, проводить или не проводить мобилизацию из-за угрозы прорыва фронта армией России.

Ранее в этот же день Арахамия заявил о необходимости усилить мобилизацию на контролируемой Киевом территории из-за недостатка или отсутствия военной помощи США. Спикер Рады также предупредил о возможности роста налогов для помощи ВСУ.

Служба безопасности Украины 21 февраля выявила пять новых схем уклонения призывников от мобилизации в пяти контролируемых Киевом регионах. Отмечалось, что цена таких услуг составляла 10 тыс. долларов.