Вашингтон, 23 февраля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Суд в США арестовал бывшего совладельца банка «Открытие» Вадима Беляева, сменившего после переезда в Нью-Йорк фамилию на Вольфсон, а также американского гражданина Геннона Бонда, сообщило 22 февраля американское министерство юстиции на официальном сайте.

Артем Геодакян/ТАСС Вадим Беляев

«Арестовали двух базирующихся в США сообщников за их роль в содействии одной из схем по нарушению санкций», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, им предъявили обвинение в содействии главе ВТБ Андрею Костину в уклонении от санкций, введённых против него в 2024 году. По версии следователей, арестованные помогали продавать имущество, скрывая, кому оно принадлежит.

Центробанк России в августе 2017 года объявил о санации банка «Открытие» для повышения его финансовой устойчивости и назначил временную администрацию. Беляев назвал действия ЦБ верными.

В феврале 2019 года СК России объявил в розыск экс-главу банка «Открытие» Евгения Данкевича, обвинив в растрате 34 млрд рублей. В январе 2024 года Арбитражный суд Москвы на основании заявления конкурсного управляющего АО «Открытие Холдинг» Марии Булатовой арестовал имущество бывших руководителей компании, в том числе Беляева.