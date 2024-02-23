Ереван, 23 февраля, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Франция готова поставить Армении ракеты ПВО малой, средней и иной дальности, если Ереван будет в них нуждаться, заявил 23 февраля французский министр обороны Себастьян Лекорню.

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«Если Армения будет нуждаться в них, то эти ракеты также будут переданы в ваше распоряжение», — сказал Лекорню.

В Ереване по итогам встречи с армянским коллегой Суреном Папикяном Лекорню заявил, что обсудил с ним вопросы, связанные с поставками переносных зенитных ракетных комплексов малой дальности «Мистраль» и с обучением военных. Обучение, по его словам, не составляет проблему.

Глава французского минобороны подчеркнул, что Париж предложит Еревану защитить небо также и на средних расстояниях.

Со своей стороны Папикян сказал, что республика пополняет арсенал средств ПВО для создания собственной системы. Так он ответил на вопрос о совместимости французских ракет с объединённой армяно-российской системой ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Москва не может быть ключевым партнёром Еревана в оборонной и военно-технической сферах. Раньше с Россией у Армении было связано 95–97% отношений в оборонной сфере, но теперь, по его словам, это становится невозможным, в том числе «по объективным причинам».

В интервью ИА Регнум глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявил, что ВС Армении и её ВПК — это «чистая калька» Вооружённых сил СССР. И тактика, и вооружение, и подготовка военных в республике — это копия армии СССР. С Россией унифицированы и ремонтные заводы, и мастерские, а также стандарты, калибры и связь. Армения не просто зависима от России технически — она и есть как вооружённые силы России и СССР, если не считать знаков различия.