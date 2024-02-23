Чувашия, 23 февраля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 22 февраля посетил новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Рындино во время поездки в Чувашию.

Кадр из видео Владимир Путин во время посещения ФАПа в селе Рындино

В центре российскому лидеру показали организацию телемедицинских консультаций на примере общения фельдшера с участковым врачом Цивильской районной больницы. У президента появились свои вопросы к врачу.

Путин поинтересовался, сколько подобных консультаций проходит ежедневно и круглосуточно ли оказывается помощь. Врач, отвечая на вопрос президента, пояснила, что обратиться за помощью могут в любую секунду, и врачи готовы выйти на связь. Глава государства остался доволен, он коротко ответил: «Здорово».

Президента также познакомили с новой практикой повышения доступности лекарств, когда лекарство отпускает фельдшер. Помимо этого, российскому лидеру показали процедурный кабинет.

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ФАП, который посетил Путин, открыли в 2023 году. Он обслуживает 741 жителя села. Его построили в рамках федерального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. Модернизация ФАПа позволила улучшить качество первичной медицинской помощи для жителей населённых пунктов Рындино и Новая Деревня численностью более 740 человек. В Чувашии за последние три года построили 110, а отремонтировали 65 объектов.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 22 февраля из Республики Татарстан прибыл с визитом в Чувашию. Президент успел посетить первый в Чувашии Центр культурного развития в городе Цивильске. Он осмотрел зрительный зал на 197 мест, танцевальный зал, библиокафе, три универсальных класса, а также компьютерный и класс для обучения живописи. Все помещения центра доступны для маломобильных групп граждан и семей с маленькими детьми.

Помимо этого, Путин провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Чувашии. Он заявил, что у всех российских регионов есть хороший потенциал для роста. Относительно Чувашии президент отметил, что регион по итогам 2023 года показал второй по стране темп роста промышленного производства.

В Цивильске президент также дважды кратко пообщался с местными жителями. Россияне тепло приветствовали главу государства и благодарили за посещение региона.