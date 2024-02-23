Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Москва, 23 февраля, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества, 23 февраля, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Во время памятной церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок из алых роз с лентой в цветах российского флага. На нём была надпись «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации».
Российский лидер почтил память павших воинов. Глава государства подошёл к венку, расправил ленту и некоторое время постоял в знак почтения к памяти всех погибших защитников Родины.
В церемонии также приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, ветераны боевых действий и учащиеся суворовских училищ. Вслед за президентом они возложили к Могиле Неизвестного Солдата красные гвоздики.
Церемония завершилась после марша роты Почетного караула.
Как сообщало ИА Регнум, Путин 23 февраля выступил с обращением по случаю Дня защитника Отечества. Президент поздравил ветеранов, личный состав, персонал вооружённых сил и всех, кто прошёл воинскую службу, с праздником. Во время обращения Путин также назвал героями участников СВО. Он подчеркнул, что военные проявляют мужество и отвагу, защищая Россию.
Шойгу также поздравил российских военнослужащих, добровольцев, ветеранов и их семьи с Днём защитника Отечества. Министр обороны пожелал военным здоровья, счастья и новых свершений во имя Родины.
Поздравление в адрес военных 23 февраля направил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он выразил слова глубокой признательности военнослужащим, добровольцам, специалистам самых разных профессий, которые участвуют в СВО.
Кроме того, в преддверии 23 февраля Народный фронт запустил флешмоб в формате народного караоке. Россиянам предложили спеть песню «Русский парень» и таким образом поздравить всех бойцов СВО на передовой.