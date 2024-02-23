Москва, 23 февраля, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 23 февраля поздравил россиян с Днём защитника Отечества, отметив, что в этот день страна гордится подвигами героев Мариуполя, Попасной, Лисичанска, Артёмовска, Авдеевки — всех тех, кто приближает окончательную победу над неонацистами. Поздравление он разместил в Telegram-канале.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

«Поздравляю с праздником всех, кто преданно служит России, оберегает мирную и благополучную жизнь миллионов граждан», — говорится в сообщении.

Медведев отметил верность военных высоким идеалам патриотизма, их готовность в любую минуту встать на защиту Родины, непреходящих ценностей. Он выразил слова глубокой признательности военнослужащим, добровольцам, специалистам самых разных профессий, которые участвуют в СВО. Они дают жёсткий и безоговорочный отпор врагу, защищают людей на наших исторических территориях, сражаются героически, подчеркнул зампред.

Замглавы Совбеза также отметил, что страна склоняет головы перед светлой памятью павших.

В конце сообщения Медведев пожелал защитникам Отечества, их родным и близким крепкого здоровья и успехов в служении России.

Двадцать третьего февраля в России и ряде стран СНГ отмечают День защитника Отечества — день воинской славы.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 23 февраля выступил с обращением по случаю Дня защитника Отечества. Глава государства поздравил ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооружённых сил, всех, кто прошёл воинскую службу. Путин назвал участников спецоперации героями. Он подчеркнул, что российские военные проявляют мужество и отвагу, защищая Россию.

Глава Минобороны Сергей Шойгу также поздравил российских военнослужащих, добровольцев, ветеранов и их семьи с Днём защитника Отечества. Он пожелал военным крепкого здоровья, счастья и новых свершений во имя Родины.

Народный фронт в преддверии 23 Февраля запустил флешмоб в формате народного караоке. Россиянам предложили спеть песню «Русский парень» и таким образом поздравить всех бойцов СВО на передовой.