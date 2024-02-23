Анкара, 23 февраля, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин мастерски преподал госсекретарю США Энтони Блинкену урок истории, использовав слова последнего о бегстве его прадеда из России в 1904 году. Об этом 23 февраля написала турецкая газета DikGAZETE.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Автор публикации напомнил, что президент России в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал главу Госдепа «нашим человеком», а до этого Блинкен заявил, что его прадед бежал из России в 1904 году «во время еврейских погромов».

«Глава российского государства настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники, уверен, даже не поняли, что произошло», — говорится в статье.

По словам обозревателя, Путин также подловил Блинкена на этом заявлении, в котором госсекретарь США, не желая этого, поддержал тезисы президента России об украинском государстве.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля Путин подтвердил, что в архивных документах есть факт бегства прадеда Блинкена из Российской империи, рождённого в Полтавской губернии и переехавшего в Киев, а затем уехавшего в США оттуда. По словам президента, подобные заявления могут привести госсекретаря, которого он назвал «нашим человеком», к провалу.

Глава государства уточнил, что первый массовый погром произошёл в Киеве в 1905 году, а потому уехавший оттуда до этого предок Блинкена мог узнать об этом событии только из газет или из пришедшей из Киева информации. Путин назвал эти погромы преступлением, уточнив, что им противодействовали дружины из еврейской и русской молодежи, а царское правительство давало соответствующие оценки и пыталось помешать погромам, в том числе с помощью армии.