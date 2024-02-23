Вашингтон, 23 февраля, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Российский хоккеист хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые с 2018 года провёл результативную серию из десяти матчей НХЛ. Об этом сообщил официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

AP/TASS Александр Овечкин

В матче регулярного первенства против клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» нападающий и капитан «Вашингтона» Овечкин отметился голевой передачей. Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счетом 5:3 в пользу «Кэпиталз».

Хоккеист продлил личную результативную серию до десяти матчей. В этих играх Овечкин в общей сложности набрал 14 очков (8 голов и 6 передач).

Для лидера «Вашингтона» подобная серия стала шестой в карьере в чемпионатах НХЛ. В предыдущий раз подобное случалось у Овечкина в 2018 году, когда в рамках сезона-2018/19 он установил личный рекорд по числу матчей с набранными очками подряд. Всего таких игр было 14, в них спортсмен отметился 17 голами и 6 передачами.

Игра против «Тампа-Бэй Лайтнинг» стала для Овечкина 1399-й в рамках розыгрыша НХЛ. С 838 шайбами в активе россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки, который забросил 894 шайбы в 1487 играх.

Овечкин также стал 12-м игроком в истории чемпионатов НХЛ, кому удалось набрать очки в десяти встречах кряду в возрасте 38 лет и старше. Последний раз такую серию провёл Мартен Сан-Луи. Хоккеист сыграл 10 результативных матчей подряд за сезон-2013/14.

Рекорд лиги по продолжительности результативной серии среди игроков в возрасте 38 лет и старше принадлежит Жану Беливо (12 матчей в сезоне-1970/71) и Бретту Халлу (12 матчей в сезоне-2003/04).

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля Овечкин забросил две шайбы и стал автором результативной передачи в матче НХЛ против «Нью-Джерси Девилз». Игра, проходившая на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне, завершилась победой хозяев со счётом 6:2.