Горловка, ДНР, 23 февраля, 2024, 10:39 — ИА Регнум. В результате обстрела Вооружёнными силами Украины Центрально-Городского района Горловки пострадали три мирных жителя. Об этом 23 февраля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Известия/Сергей Венявский

«Ранения различной степени тяжести получили три гражданских лица: женщины 1954 и 1980 годов рождения, мужчина 1966 года рождения», ― говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщил, что украинские войска в 07:30 мск выпустили по Горловке десять ракет из реактивных систем залпового огня.

Мэр города Иван Приходько написал в Telegram-канале, что в результате ракетного обстрела получили ранения несколько мирных жителей, не уточнив их количества. О разрушениях глава городской администрации не сообщил.

Два человека погибли на трассе Горловка — Донецк в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль 31 января. Прямое попадание дрона ВСУ в машину с мирными гражданами произошло в районе посёлка Пантелеймоновка. Двое погибли, ещё один получил ранения. В Следственном комитете России заявили, что будут расследовать очередные факты обстрелов территории ДНР со стороны Украины.