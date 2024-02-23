Брюссель, 23 февраля, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Страны — участницы Европейского союза намерены собрать 1,5 миллиарда долларов для покупки артиллерийских снарядов у других государств и дальнейшей передачи их Украине по предложенному Чехией плану. Об этом 23 февраля написала газета Financial Times со ссылкой на знакомых с обсуждениями европейских чиновников.

Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Европейские столицы спешат собрать 1,5 миллиарда долларов экстренного финансирования для снабжения Украины артиллерийскими снарядами из-за границы, чтобы укрепить линию фронта против России», — говорится в публикации.

По словам источников газеты, чешской стороне нужно, чтобы партнёры по ЕС помогли предоставить ей 1,5 миллиарда долларов на эти закупки.

Знакомые с планом чиновники ЕС отметили, что некоторые государства-члены уже внесли вклад в эту сумму, добавляется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла возможность закупить для украинских войск сотни тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах. По его словам, Западу нужно только выделить деньги на такую сделку.

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман 22 февраля заявил, что украинские войска начали экономить артиллерийские снаряды, которые у них закончатся через два месяца без помощи США. По его словам, на этом фоне ВСУ уменьшили количество артиллерийских обстрелов.

Новостной портал Business Insider 16 февраля написал, что ВСУ слишком интенсивно используют артиллерию, что приводит к её значительному износу и риску для расчётов орудий. По мнению авторов статьи, к этому, как и к нехватке снарядов, привело активное расходование боеприпасов.