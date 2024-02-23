Вашингтон, 23 февраля, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Россия освободит ещё больше территорий перед началом переговоров с Киевом. Такое мнение 22 февраля высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью китайскому изданию Global Times.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Думаю, реальные боевые действия не продлятся до 2025 года. Русские возьмут под контроль ещё больше территории, чем контролируют сейчас, и наступит перемирие», — сказал он.

По словам Миршаймера, даже в случае мирного разрешения украинского конфликта западные страны не прекратят провоцировать Россию и пытаться осуществить дестабилизацию обстановки в новых регионах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова к заключению новых соглашений, подобных Минским. По его словам, Киев не верит в новые замороженные конфликты.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 февраля отметил, что российская сторона готова вести переговоры по кризису на Украине, однако этому мешают высокомерие западных стран и их заряженность на русофобию. Он уточнил, что Запад не хочет никакого серьёзного диалога по реальным проблемам, которые сам создавал на Украине.

Президент России Владимир Путин 20 февраля подчеркнул, что Москва никогда не была против переговоров, включая и по теме Украины. Глава государства напомнил, что это Киев прервал такой диалог по прямой команде из Лондона и Вашингтона.