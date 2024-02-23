Лондон, 23 февраля, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы России постоянно штурмуют позиции украинской армии на линии фронта и при этом используют множество видов вооружений. Об этом 23 февраля сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на бойцов ВСУ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Они штурмуют наши позиции, прорывая колючую проволоку, чтобы через неё пройти», — пожаловался журналистам один из украинских военнослужащих.

Он также заявил, что теперь армия России беспрерывно атакует позиции ВСУ и обстреливает их большим количеством артиллерийских боеприпасов.

«У них есть самолёты, вертолёты, бомбы с лазерным наведением, «Грады», — добавил боец ВСУ, уточнив, что всё это оружие используется российскими военными вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Как сообщало ИА Регнум, британский эксперт Александр Меркурис 22 февраля заявил, что армия России разбила группировку ВСУ около села Победа в ДНР с помощью авиабомб ФАБ-500 и артиллерийских ударов. По словам эксперта, ему сложно представить, как украинская армия смогла бы при этом удерживать позиции.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон 20 февраля отметил, что ВСУ после бегства из Авдеевки находятся в состоянии растерянности и не могут понять, откуда им ожидать новых ударов со стороны ВС России. Он уточнил, что российские военные идут в наступление на всей тысячекилометровой линии фронта.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 22 февраля заявил, что армия России продолжила продвижение на авдеевском направлении, заняв более выгодные рубежи и позиции.