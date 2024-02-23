Вашингтон, 23 февраля, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Частный аппарат производства США Odysseus произвёл успешное прилунение в районе южного полюса естественного спутника Земли. Об этом 22 февраля сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) со ссылкой на компанию-разработчика Intuitive Machines в соцсети X (ранее Twitter).

Intuitive Machines

Отмечается, что посадочный модуль Intuitive Machines достиг поверхности Луны в 18:23 (23 февраля 02:23 мск). Космический аппарат должен вести подготовку к будущему исследованию Луны в рамках космической миссии Artemis.

Odysseus оборудован приборами NASA для сбора данных о среде естественного спутника Земли, аппарат является предвестником намеченной на 2026 год космической программы по высадке людей на Луну.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января NASA заявило о прекращении миссии на Марсе вертолёта Ingenuity, ранее получившего повреждения. Отмечалось, что аппарат произвёл на несколько десятков полётов больше, чем планировалось изначально.

США 8 января запустили в космос ракету, на которой находились человеческие останки. В аппарат поместили капсулы от ритуальной компании Celestis с останками сценариста сериала «Звездный путь» Джина Родденберри, его жены Маджел Барретт и трёх актеров: Дефореста Келли, Нишель Николс и Джеймса Духана, а также волосы трёх президентов США: Джорджа Вашингтона, Дуайта Эйзенхауэра и Джона Кеннеди.